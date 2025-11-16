Президент UFC отметил близость Махачева к статусу величайшего бойца

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт после победы Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 заявил, что россиянин скоро достигнет звания величайшего бойца.

«Посмотрим, что мы будем делать с Исламом дальше, но этот парень приближается к статусу величайшего», — заявил Уайт.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее от бойца Маддалены требовали увеличить агрессию в сторону Махачева в поединке.