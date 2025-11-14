Клуб-аутсайдер КХЛ уволил главного тренера после 11 поражений подряд

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» отправил в отставку Вячеслава Буцаева, который занимал пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым. <...> Мы благодарим Вячеслава Геннадьевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

Исполняющим главного тренера был назначен Ярослав Люзенков.

Буцаев возглавил «Сибирь» чуть больше месяца назад — 3 октября, сменив на этом посту Вадима Епанчинцева.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги клуб из Новосибирской области установил личный антирекорд — команда проиграла 11 матчей подряд. Последнее поражение команде нанесло минское «Динамо», встреча завершилась со счетом 0:7. В следующем матче «Сибирь» дома сыграет с московским «Динамо» 17 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 15:30 по московскому времени.

