«Начинай калечить этого ублюдка»: угол Маддалены требовал от него нокаутировать Махачева

От бойца Маддалены требовали увеличить агрессию в сторону Махачева в поединке

После третьего раунда титульного боя на UFC 322 тренерский штаб Джека Делла Маддалены с использованием ненормативной лексики требовал от австралийского бойца увеличить агрессию против россиянина Ислама Махачева. Об этом пишет Championship Rounds в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Начинай калечить этого ублюдка… У тебя есть 10 минут, чтобы закончить этого ублюдка, Джек», — требовали от австралийца.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

