«Нет ни одного старика-ветерана»: за счет чего сборная Чили обыграла россиян

Футболисты сборной Чили приехали на товарищеский матч с российской национальной командой с огромной мотивацией. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин.

«Чилийская сборная серьезно готовилась к этому матчу, у нее было достаточно времени. Там молодые, амбициозные ребята, нет ни одного старика-ветерана, кто бы уже заканчивал.

Они неудачно выступили на южноамериканском отборе и теперь стараются проявить себя, попасть в хорошие клубы, европейские или другие именитые команды своего континента. А матчи все транслируются. Так что у них была огромная мотивация и тренер сумел их настроить», — констатировал специалист.

Накануне сборная России проиграла чилийцам. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

Эта встреча стала второй для подопечных Валерия Карпина. 12 ноября в Санкт-Петербурге они встречались с еще одной командой из Южной Америки — Перу. То противостояние завершилось вничью — 1:1.

Ранее Гладилин объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и в сборной необходимо.