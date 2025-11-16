На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не надо трогать Карпина»: почему совмещение постов тренером необходимо

Тренер Гладилин призвал не трогать Карпина
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин не должен подвергаться критике, а совмещение им постов в национальной команде и в клубе идет лишь на пользу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин.

«В «Динамо» пришли новые игроки, пока не могут найти общий язык. Это дело времени, там ведется целенаправленная работа. В сборной — то же самое. Собираются все лучшие, работа проводится. Кто-то недоволен совмещением постов, но оно необходимо в этой ситуации. Допустим, Карпин уйдет из «Динамо», будет работать только со сборной. Можно еще три года никому не проигрывать. Но сейчас попался соперник, который уперся и дал бой. Потому что футболисты сборной России приезжают немотивированными.

Совмещение сейчас необходимо, иначе у Карпина будет потеряна тренерская практика. Эмоции болельщиков понятны, всем хочется побед и серий без поражений. Но эта неудача должна идти на пользу. Валерий Георгиевич учтет эти моменты. В спаренных матчах менять не наигранные составы — вот и результат. Вышли новые сочетания игроков, особенно в обороне. На стороне Чили была удача, но они заслужили победу, бились и хотели добиться почетного результата.

Карпина трогать не надо. Так он работает и в сборной, и в клубе, постоянно занят и видит возможности всех футболистов», — считает Гладилин.

Накануне сборная России проиграла чилийцам. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

Ранее Головин высказался о поражении России от Чили.

