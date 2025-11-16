На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Валентина Шевченко защитила титул UFC

Валентина Шевченко победила Вейли Чжан и сохранила титул UFC
true
true
true
close
Stephen R. Sylvanie/Reuters

Киргизская чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского происхождения Валентина Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 322.

Ее соперницей в со-главном бою турнира стала бывшая чемпионка в минимальном весе Вейли Чжан. Поединок, который продлился все пять раундов, завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Шевченко впервые завоевала титул UFC 8 декабря 2018 года, а потеряла его в 2023 году, когда проиграла мексиканке Алексе Грассо. 15 сентября Шевченко вернула себе титул UFC, победив Грассо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Эта встреча стала третьей для спортсменок — во втором бою была зафиксирована ничья.

11 мая 2025 года Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 315, который прошел в канадском Монреале, и сошлась в октагоне с представительницей Франции Монон Фиоро. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным судейским решением. Всего Шевченко защитила титул UFC в девятый раз.

Ранее друг Макгрегора устроил массовую драку с командой Махачева и Хабиба на UFC 322.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами