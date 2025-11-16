Валентина Шевченко защитила титул UFC

Киргизская чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского происхождения Валентина Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 322.

Ее соперницей в со-главном бою турнира стала бывшая чемпионка в минимальном весе Вейли Чжан. Поединок, который продлился все пять раундов, завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Шевченко впервые завоевала титул UFC 8 декабря 2018 года, а потеряла его в 2023 году, когда проиграла мексиканке Алексе Грассо. 15 сентября Шевченко вернула себе титул UFC, победив Грассо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Эта встреча стала третьей для спортсменок — во втором бою была зафиксирована ничья.

11 мая 2025 года Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 315, который прошел в канадском Монреале, и сошлась в октагоне с представительницей Франции Монон Фиоро. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным судейским решением. Всего Шевченко защитила титул UFC в девятый раз.

