«Мы будем творить историю»: Хабиб о титульном бое Махачева в UFC

Хабиб Нурмагомедов о титульном бое Махачева в UFC: мы будем творить историю

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Telegram-канале записал обращение перед боем своего друга и соотечественника Ислама Махачева, который на турнире UFC 322 сразится за титул в полусреднем весе.

«Сегодня вечером мы здесь будем творить историю, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», — заявил Нурмагомедов.

Соперник Махачева — чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена. Их бой возглавит турнир, который состоится в ночь на 16 ноября по московскому времени. Ориентировочное начало поединка — 8:00 мск.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

14 ноября глава UFC Дана Уайт не дал вступить в драку Махачеву и Маддалене. Соперники сохраняли спокойствие во время самой церемонии, однако сразу после ее окончания между ними произошел обоюдный обмен резкими репликами. Спортсмены двинулись навстречу друг другу, создав угрозу преждевременной стычки. Уайт среагировал и встал между ними.

Ранее стали известны результаты взвешивания Махачева и Маддалены.