На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгия сенсационно сыграла вничью с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Казахстана сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2026
true
true
true
close
Pavel Mikheyev/Reuters

Сборная Казахстана сыграла вничью с национальной командой Бельгии в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Астана-Арена» в Казахстане, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла казахстанская команда, на 9-й минуте отличился Дастан Сатпаев. Бельгия сравняла в начале второго тайма, гол оформил Ханс Ванакен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче бельгийская сборная сразится на домашней арене с Лихтенштейном 18 ноября. Для Казахстана матч с Бельгией стал последним в этом отборочном этапе.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее Андрей Аршавин собрал лучший состав сборной России, включив себя и Александра Мостового.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами