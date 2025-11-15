Бельгия сенсационно сыграла вничью с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Казахстана сыграла вничью с национальной командой Бельгии в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Астана-Арена» в Казахстане, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла казахстанская команда, на 9-й минуте отличился Дастан Сатпаев. Бельгия сравняла в начале второго тайма, гол оформил Ханс Ванакен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче бельгийская сборная сразится на домашней арене с Лихтенштейном 18 ноября. Для Казахстана матч с Бельгией стал последним в этом отборочном этапе.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

