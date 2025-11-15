На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нужны другие люди»: ветеран ЦСКА объяснил, почему сборная России не смогла обыграть Перу

Экс-нападающий Масалитин: Тюкавин и Садулаев были не готовы для навала сборной России
true
true
true
close
Михаил Киреев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ничьей в товарищеском матче сборных России и Перу (1:1), объяснив, почему в концовке у подопечных Валерия Карпина не вышло дожать соперника.

«Хорошо, что товарищеская встреча, надо отсюда делать выводы. А в конце уже понятно, что сил нет, и навал. Но на навал ни Тюкавин, ни Садулаев не были готовы. Там нужны другие люди, другое давление. Да, во втором тайме были у нас, скажем так, и проблемы, и несыгранность», — считает Масалитин.

Сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований и при этом с 2023 года не проигрывает уже на протяжении 21-й встречи, что является национальным рекордом. В последнем товарищеском матче в году команда Валерия Карпина встретится со сборной Чили.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатил Станковичу из-за увольнения.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами