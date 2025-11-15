«Нужны другие люди»: ветеран ЦСКА объяснил, почему сборная России не смогла обыграть Перу

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ничьей в товарищеском матче сборных России и Перу (1:1), объяснив, почему в концовке у подопечных Валерия Карпина не вышло дожать соперника.

«Хорошо, что товарищеская встреча, надо отсюда делать выводы. А в конце уже понятно, что сил нет, и навал. Но на навал ни Тюкавин, ни Садулаев не были готовы. Там нужны другие люди, другое давление. Да, во втором тайме были у нас, скажем так, и проблемы, и несыгранность», — считает Масалитин.

Сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований и при этом с 2023 года не проигрывает уже на протяжении 21-й встречи, что является национальным рекордом. В последнем товарищеском матче в году команда Валерия Карпина встретится со сборной Чили.

