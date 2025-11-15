На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Одна из самых некачественных игр»: легендарный тренер раскритиковал Россию за матч с Перу

Тренер Непомнящий: в официальном матче сборной России Сафонова не поставили бы в ворота
Telegram-канал «ТягаМотина»

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, ставший первым в истории наставником, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, работая с Камеруном на мундиале-1990, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил ошибку Матвея Сафонова, приведшую к ничьей в товарищеской игре сборной России с Перу (1:1).

«Здесь, с одной стороны, Матвей как-то не среагировал, с другой, там еще и нога поехала, на повторах видно, что у левой ноги, в тот момент не сработала точка опоры, и он запоздал с броском. Понятно, что мало играет в чемпионате Франции, и наши тренеры пытались помочь ему, чтобы хоть в национальной сборной игровую практику получил. В матче, который ничего не значит. В матче отборочного цикла, тренеры подошли бы к другой кандидатуре. Это была одна из самых некачественных игр в последнее время», — считает Непомнящий.

Сборная России сыграла в Санкт-Петербурге вничью с командой Перу, продлив свою беспроигрышную серию до 21-й встречи. Последний матч в году подопечные Валерия Карпина проведут против Чили.

Ранее Непомнящий объяснил причину неудачи Станковича в «Спартаке».

Летние виды спорта
