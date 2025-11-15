Российский тренер объяснил причину неудачи Станковича в «Спартаке»

Тренер Непомнящий: Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что бывший тренер московского «Спартака» Деян Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи, передает «Чемпионат».

«Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи. «Спартак» — это особая команда, к нему особое отношение. Эта команда имеет самую большую массу болельщиков», — сказал Станкович.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

