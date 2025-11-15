Легенда ЦСКА призвал «Спартак» перестать преклоняться перед иностранными тренерами

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев призвал столичный «Спартак» назначить на пост главного тренера команды россиянина, передает РИА Новости.

«Спартаку» нужен отечественный тренер. Ну почему же мы преклоняемся перед иностранцами? Они же сюда приезжают на заработки. Им плевать на российский футбол», — сказал Пономарев.

9 ноября «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

