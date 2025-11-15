Легенда «Спартака» рассказал, кто сделает команду чемпионом

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов заявил, что ждет на посту главного тренера команды Дмитрия Аленичева, передает «Матч ТВ».

«Ждем от «Спартака», что после смены тренера наконец‑то придет работать Дмитрий Аленичев и сделает команду чемпионом», — сказал Титов.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее легенда московского ЦСКА заявил, что уважает Станковича.