Соперник Махачева назвал россиянина одним из величайших бойцов UFC

Маддалена о Махачеве: напротив меня будет стоять один из величайших бойцов UFC

Австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым, назвав россиянина одним из величайших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает TNT Sports.

«Определенно, считаю бой с Исламом самым большим вызовом в своей карьере. Схватка с Махачевым — сложный бой и серьезное испытание, где напротив меня будет стоять один из величайших бойцов UFC», — сказал Маддалена.

14 ноября 2025 года Махачев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Маддаленой.

Российский боец показал на весах 77,11 кг. Его соперник оказался легче — 77,02 кг.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

