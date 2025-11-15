Махачев рассказал о планах после завершения карьеры

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, что после завершения карьеры он хочет жить обычной жизнью, передает Anatomy of a Fighter.

«Хочу жить обычной жизнью в Дагестане. Сейчас у меня больше 20 лошадей, и я плачу другим людям, чтобы они за ними ухаживали. После ухода из спорта я буду сам», — сказал Махачев.

14 ноября 2025 года Махачев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 322 в Нью‑Йорке.

Российский боец показал на весах 77,11 кг. Его соперник оказался легче — 77,02 кг.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее Махачев назвал Мераба Двалишвили одним из величайших бойцов.