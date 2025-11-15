«Это странно»: Семшов о возможном назначении экс-тренера «Аталанты» в «Спартак»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов не верит, что бывший тренер итальянской «Аталанты» Иван Юрич возглавит московский «Спартак», передает «Матч ТВ».

«Пусть он уважаемый тренер, но давайте посмотрим его последние результаты. В «Роме» отработал несколько месяцев и был уволен. «Саутгемптон» отправил в Чемпионшип. В «Аталанте» продержался около полугода», — сказал Семшов.

Юрич был уволен из «Аталанты» вместе со всем тренерским штабом из 5 человек 10 ноября после череды неудачных результатов. Он также работал с «Торино», «Вероной» и «Дженоа».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, что для клуба важнее тренера.