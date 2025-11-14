«Без этого результата не будет»: ветеран «Спартака» рассказал, что для клуба важнее тренера

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время игровой карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поиске нового тренера красно-белыми.

«Я всегда был за российских тренеров и за российских футболистов. Если ты иностранец, то должен быть на голову сильнее, чтобы у тебя учились российские футболисты и тренеры. Кого бы ни пригласили, надо выстраивать систему. Если система не работает, ну ты хоть кого пригласи, не будет полноценного результата. Пришел Станкович, у него одна система игры, он под это все приглашал людей. Придет сейчас другой тренер, а он в эту схему не играет. Ну и куда этих футболистов девать? А когда система работает, когда у тебя схема одна и та же, понимаешь, и все. Под эту схему, естественно, футболисты приглашаются, и кто знает эту систему, можно и тренера спокойно приглашать», — считает Масалитин.

«Спартак» объявил после победы над «Ахматом» (2:1) об отставке сербского специалиста Деяна Станковича. Исполняющим обязанности назначен россиянин Вадим Романов. В данный момент команда занимает шестое место в РПЛ, отставая от идущих первым и вторым «Краснодара» и ЦСКА на восемь очков.

