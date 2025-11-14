На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Без этого результата не будет»: ветеран «Спартака» рассказал, что для клуба важнее тренера

Экс-нападающий Масалитин о «Спартаке»: нужна система, иначе результата не будет
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время игровой карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поиске нового тренера красно-белыми.

«Я всегда был за российских тренеров и за российских футболистов. Если ты иностранец, то должен быть на голову сильнее, чтобы у тебя учились российские футболисты и тренеры. Кого бы ни пригласили, надо выстраивать систему. Если система не работает, ну ты хоть кого пригласи, не будет полноценного результата. Пришел Станкович, у него одна система игры, он под это все приглашал людей. Придет сейчас другой тренер, а он в эту схему не играет. Ну и куда этих футболистов девать? А когда система работает, когда у тебя схема одна и та же, понимаешь, и все. Под эту схему, естественно, футболисты приглашаются, и кто знает эту систему, можно и тренера спокойно приглашать», — считает Масалитин.

«Спартак» объявил после победы над «Ахматом» (2:1) об отставке сербского специалиста Деяна Станковича. Исполняющим обязанности назначен россиянин Вадим Романов. В данный момент команда занимает шестое место в РПЛ, отставая от идущих первым и вторым «Краснодара» и ЦСКА на восемь очков.

Ранее клуб РПЛ разгромно обыграл сборную Перу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами