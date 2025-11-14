На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, приедет ли Трамп на бой россиянина Махачева

Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дана Уайт рассказал, появится ли президент США Дональд Трамп на турнире UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке 16 ноября. Его слова приводит FOX Sports Australia.

«Президент Трамп — человек, который любит спорт и часто поддерживает его. Придёт ли он на UFC 322? Нет, его не будет», — отметил он.

Главным событием турнира станет поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

14 ноября Уайт не дал вступить в драку Махачеву и Маддалене. Соперники сохраняли спокойствие во время самой церемонии, однако сразу после ее окончания между ними произошел обоюдный обмен резкими репликами. Спортсмены двинулись навстречу друг другу, создав угрозу преждевременной стычки. Уайт среагировал и встал между ними.

Ранее стали известны результаты взвешивания Махачева и Маддалены.

