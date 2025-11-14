Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отбора ЧМ из-за задержки в Польше

Национальная сборная Белоруссии по футболу не смогла вовремя вылететь на игру отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Дании из-за логистики. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

13 ноября белорусские футболисты на автобусе отправились в Варшаву, чтобы оттуда вылететь в Копенгаген. Однако пересечения границы время пребывания на нейтральной полосе и прохождения таможенного контроля на контрольно-пропускном пункте (КПП) на польской стороне составило больше 12 часов, из-за чего руководству Федерации пришлось согласовывать новое время вылета чартерного рейса.

В 17:00 по московскому времени команда уже находилась в пути больше 18 часов.

Матч между сборными Дании и Белоруссии состоится в Копенгагене 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. В рамках отборочного этапа белорусские футболисты проиграли уже четыре встречи подряд — Греции, дважды Шотландии и Дании. Причем поражение от датчан белорусы потерпели со счетом 0:6.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что матч с Чили будет гораздо тяжелее, чем с Перу.