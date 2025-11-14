На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отбора ЧМ из-за задержки в Польше

Польша задержала сборную Белоруссии перед вылетом на матч отбора ЧМ-2026
close
https://team.abff.by/

Национальная сборная Белоруссии по футболу не смогла вовремя вылететь на игру отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Дании из-за логистики. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

13 ноября белорусские футболисты на автобусе отправились в Варшаву, чтобы оттуда вылететь в Копенгаген. Однако пересечения границы время пребывания на нейтральной полосе и прохождения таможенного контроля на контрольно-пропускном пункте (КПП) на польской стороне составило больше 12 часов, из-за чего руководству Федерации пришлось согласовывать новое время вылета чартерного рейса.

В 17:00 по московскому времени команда уже находилась в пути больше 18 часов.

Матч между сборными Дании и Белоруссии состоится в Копенгагене 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. В рамках отборочного этапа белорусские футболисты проиграли уже четыре встречи подряд — Греции, дважды Шотландии и Дании. Причем поражение от датчан белорусы потерпели со счетом 0:6.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что матч с Чили будет гораздо тяжелее, чем с Перу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами