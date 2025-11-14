Булыкин объяснил, почему Россия должна бороться за победу в игре с Чили

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа сборной России в игре против национальной команды Чили крайне важна.

По его словам, в отсутствии официальных встреч сборная должна играть на победу, несмотря на товарищеский статус поединка.

«Понятное дело, что игра товарищеская, но когда на тебя смотрит вся страна, международные матчи официальные сборная не проводит, то хочется положительных эмоций, побед. Чтобы сами ребята были довольны своей игрой. Не важно, что будет играть не основной состав, Чили — это соперник не из топ-сборных. Не хотелось бы, чтобы про сборную говорили в отрицательном ключе, хочется, чтобы руководство сборной донесло это до ребят, чтобы они выложились на полную и подарили болельщикам яркую игру», — заявил Булыкин.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

