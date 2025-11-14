На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Булыкин объяснил, почему Россия должна бороться за победу в игре с Чили

Экс-игрок «Динамо» Булыкин объяснил, что Россия должна бороться за победу с Чили
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа сборной России в игре против национальной команды Чили крайне важна.

По его словам, в отсутствии официальных встреч сборная должна играть на победу, несмотря на товарищеский статус поединка.

«Понятное дело, что игра товарищеская, но когда на тебя смотрит вся страна, международные матчи официальные сборная не проводит, то хочется положительных эмоций, побед. Чтобы сами ребята были довольны своей игрой. Не важно, что будет играть не основной состав, Чили — это соперник не из топ-сборных. Не хотелось бы, чтобы про сборную говорили в отрицательном ключе, хочется, чтобы руководство сборной донесло это до ребят, чтобы они выложились на полную и подарили болельщикам яркую игру», — заявил Булыкин.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее ветеран ЦСКА и «Спартака» объяснил ошибку Матвея Сафонова в матче с Перу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами