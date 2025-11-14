Ветеран ЦСКА и «Спартака» объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об ошибке голкипера сборной России Матвея Сафонова, из-за которой национальная команда упустила победу в товарищеском матче с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

«Качество газона — это понятно, что если ноги поехали, да? Но если ты опытный парень, ты же должен шипы подобрать или какую-то обувь другую правильную. Вратари вообще другие люди. Если он себя чувствует не в своей тарелке, то это в игру будет передаваться. А так ты можешь сидеть и чувствовать, что тебе дали шанс и можешь этим воспользоваться. Здесь он, к сожалению, не воспользовался. Подвел газон, подвело еще что-то, но это оправдание в пользу бедных», — подчеркнул Масалитин.

Сборная России вела у Перу со счетом 1:0 после первого тайма благодаря мячу Александра Головина, однако Сафонов пропустил ближе к концу второй половины дальний удар от Алекса Варелы.

