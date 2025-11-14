На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА и «Спартака» объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

Экс-нападающий Масалитин: оправдания Сафонова в пользу бедных
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об ошибке голкипера сборной России Матвея Сафонова, из-за которой национальная команда упустила победу в товарищеском матче с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

«Качество газона — это понятно, что если ноги поехали, да? Но если ты опытный парень, ты же должен шипы подобрать или какую-то обувь другую правильную. Вратари вообще другие люди. Если он себя чувствует не в своей тарелке, то это в игру будет передаваться. А так ты можешь сидеть и чувствовать, что тебе дали шанс и можешь этим воспользоваться. Здесь он, к сожалению, не воспользовался. Подвел газон, подвело еще что-то, но это оправдание в пользу бедных», — подчеркнул Масалитин.

Сборная России вела у Перу со счетом 1:0 после первого тайма благодаря мячу Александра Головина, однако Сафонов пропустил ближе к концу второй половины дальний удар от Алекса Варелы.

Ранее стало известно, что «Спартак» может возглавить экс-тренер итальянского клуба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами