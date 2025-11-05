Готовившегося к Олимпиаде боксера парализовало после падения с лестницы

Австралийский боксер Коди Виталон получил тяжелую травму позвоночника в результате падения в собственном доме. Об этом сообщает 7NEWS.

2 ноября в Тамворте спортсмен споткнулся о детское ограждение на лестничной площадке и упал головой вперед. После падения Виталон сразу же вернулся в постель, но на следующее утро проснулся и не смог пошевелиться.

При обследовании в больнице были диагностированы переломы позвонков C4 и C5. В ходе операции поврежденный позвонок заменен титановым имплантом. Виталоне едва не парализовало, однако после хирургического вмешательства он сможет ходить.

Медицинские прогнозы исключают продолжение боксерской карьеры — спортсмен планировал участвовать в Олимпийских играх 2028 года. Реабилитационный период составит не менее 12 месяцев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее чемпион UFC Маддалена заявил, что сможет удивить Ислама Махачева.