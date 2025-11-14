Названо количество голов, которое сборная России забьет Чили

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов выразил уверенность, что российские футболисты смогут забить национальной команде Чили в каждом тайме минимум по голу. Его слова приводит Odds.

«Латиноамериканский футбол интересен тем, что ребята очень техничны, креативны, и от них можно ожидать очень многого в плане индивидуального мастерства. Но наша игра это дома, всегда болеем за нашу команду, за сборную и желаем только победы. От этого и будет исходить мой прогноз: наши победят со счетом 3:0», — заявил он.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что матч с Чили будет гораздо тяжелее, чем с Перу.