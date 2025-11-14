«Если бы затянули, было бы хуже»: российская фигуристка перенесла операцию из-за пореза

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, получила серьезную травму на тренировке, из-за которой была вынуждена перенести операцию. Об этом сама спортсменка рассказала Sport24.

Согласно ее словам, они с партнером катали произвольный танец во время тренировки, и она порезала пальцы. Ей обработали руку, однако через 18 часов пальцы раздулись, и поднялась температура, в связи с чем она приняла решение обратиться в больницу.

«В очередной больнице мне сказали, что нужно оперировать. Меня отправили сдать необходимые анализы, далее я поспала час и вчера рано утром мне сделали операцию. Хорошо, что успели сделать операцию сейчас, так как если бы затянули, было бы хуже», — рассказала она.

Леонтьева с Горелкиным должны были выступить на четвертом этапе Гран-при России в Москве, который пройдет 15-16 октября, однако из-за травмы партнерши они снялись. При этом они еще могут выступить на пятом этапе Гран-при в Омске, который состоится через неделю и станет заключительным. Их выступление будет зависеть от восстановления спортсменки.

Леонтьева и Горелкин стали вторыми на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, уступив только Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

