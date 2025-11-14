На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Если бы затянули, было бы хуже»: российская фигуристка перенесла операцию из-за пореза

Фигуристка Леонтьева перенесла операцию из-за порезанных пальцев на руке
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, получила серьезную травму на тренировке, из-за которой была вынуждена перенести операцию. Об этом сама спортсменка рассказала Sport24.

Согласно ее словам, они с партнером катали произвольный танец во время тренировки, и она порезала пальцы. Ей обработали руку, однако через 18 часов пальцы раздулись, и поднялась температура, в связи с чем она приняла решение обратиться в больницу.

«В очередной больнице мне сказали, что нужно оперировать. Меня отправили сдать необходимые анализы, далее я поспала час и вчера рано утром мне сделали операцию. Хорошо, что успели сделать операцию сейчас, так как если бы затянули, было бы хуже», — рассказала она.

Леонтьева с Горелкиным должны были выступить на четвертом этапе Гран-при России в Москве, который пройдет 15-16 октября, однако из-за травмы партнерши они снялись. При этом они еще могут выступить на пятом этапе Гран-при в Омске, который состоится через неделю и станет заключительным. Их выступление будет зависеть от восстановления спортсменки.

Леонтьева и Горелкин стали вторыми на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, уступив только Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

Ранее Роман Костомаров задумался о карьере комментатора.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами