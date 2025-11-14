На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ума не хватит договориться с «Балтикой»: Губерниев о возможном тренере «Спартака»

Комментатор Губерниев: «Спартак» должен возглавить тренер «Балитики» Талалаев
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что руководству клуба стоит обратить внимание на наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я думаю, что «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев, но у них ума не хватит договориться с Калининградом и поставить его. Я имею в виду у тех людей, которые принимают решения в «Спартаке», — высказался Губерниев.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее ветеран «Зенита» назвал отправную точку 20-летних проблем «Спартака».

