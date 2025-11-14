«Ума не хватит договориться с «Балтикой»: Губерниев о возможном тренере «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что руководству клуба стоит обратить внимание на наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я думаю, что «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев, но у них ума не хватит договориться с Калининградом и поставить его. Я имею в виду у тех людей, которые принимают решения в «Спартаке», — высказался Губерниев.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

