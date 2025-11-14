Аршавин сообщил об отсутствии в Европе интереса к «Зениту»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что европейские болельщики практически не интересуются петербургским «Зенитом». Его слова приводит Sport24.

«Зенит никому в Европе не интересен. Если бы «Арсенал» стал чемпионом, мне бы говорили не просто «Четыре гола!», а «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал», — пояснил Аршавин.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За «Зенит» он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Аршавин рассказал о встрече с украинцами за границей.