«Я бы просто расслабилась»: фигуристка о работе с тренером после тяжелой травмы

Фигуристка Погорилая о методах тренера Царевой: ничего бы не получилось без нее

Российская фигуристка Анна Погорилая отреагировала на интервью своего тренера Анны Царевой, в котором та рассказала о реабилитации и возвращении спортсменки на арену, передает RT.

«Я считаю, что, если бы не подход Анны Владимировны, у меня бы ничего не получилось — я бы просто расслабилась», — ответила фигуристка.

Тренер Анна Царева рассказала, как российская фигуристка Мария Захарова лезвием конька получила глубокий порез в области бедра, когда во время тренировки в ЦСКА другой спортсмен на полном ходу в нее врезался.

Индиндент произошел в октября 2024 года. Лезвие рассекло мышцу над коленом на глубину 5 сантиметров. Восстановление оказалось болезенным: после зарубцовывания раны пришлось долго растягивать шов, чтобы вернуть эластичность и функции мышцы.

В январе 2025 года Захарова выполнила на турнире в Кирове норматив мастера спорта. В текущем сезоне 18-летняя спортсменка стала первой российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок после совершеннолетия, успешно выполнив четверной тулуп на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

