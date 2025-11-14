На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» заинтересован в трансфере футболиста московского «Динамо»

«Спартак» проявляет интерес к молодому нападающему «Динамо»
true
true
true
close
Михаил Киреев/РИА Новости

«Спартак» начал предварительное изучение возможности трансфера молодого нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Переговоры между Бабаевым и руководством «Динамо» о продлении контракта пока не принесли результатов, а текущее соглашение истекает в июне 2026 года. С декабря 2025 года футболист получит право официально вести переговоры с другими клубами за полгода до окончания договора.

Представители «Спартака» уже выходили на контакт с руководством «Динамо» относительно возможности трансфера Бабаева.

В текущем сезоне Бабаев провел 12 матчей за «Динамо», в которых забил 7 голов.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что у Карпина нет игровых перспектив.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами