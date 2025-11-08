«От головы идут травмы»: игроку «Реал Сосьедада» Захаряну посоветовали вернуться в Россию

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков посоветовал игроку испанского «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну вернуться в Россию, чтобы перезагрузиться. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Захаряну не помешало бы приехать в Россию, на родину, увидеть друзей и на русском языке пообщаться. Может быть, он там закис и ему тяжело психологически, может, от головы идут все эти травмы», — заявил Глушаков.

Захарян получил повреждение в конце февраля 2025 года, а 16 марта у него случился рецидив старой травмы. Из-за постоянных травм футболист в прошлом сезоне провел всего четыре матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. В текущем сезоне, часть которого игрок также пропустил, Захарян сыграл в шести матчах и забил один мяч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

13 октября стало известно, что Захарян получил вид на жительство в Испании.

Ранее в «Реал Сосьедаде» сделали заявление из-за состояния здоровья российского игрока.