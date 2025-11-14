«Игровых перспектив нет»: комментатор «Матч ТВ» о возможной отставке Карпина

Комментатор Черданцев: у Карпина игровых перспектив нет, все разбалансировано

Комментатор Георгий Черданцев предположил, что увольнение Валерия Карпина с поста главного тренера в московском «Динамо» было бы логичным. Его слова передает «Матч ТВ».

«Завершить первый круг во второй восьмерке — провал. Игровых перспектив нет. Все разбалансировано, какие‑то проблески иногда мелькают. Бывают ситуации, когда можно сетовать на невезение, но здесь полное отсутствие структуры», — заявил Черданцев.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

