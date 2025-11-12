Маддалена предвкушает самый жесткий в карьере бой с Махачевым

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил, что ожидает жесткость в предстоящем бое с бывшим российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевом, передает пресс-служба UFC.

«Я ожидаю лучшего Махачева. Ему не нужно «гонять» вес, думаю, он будет более полноценной версией себя. Это будет самый жесткий Махачев», — заявил Маддалена.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее Махачев заявил о намерении войти в Зал славы.