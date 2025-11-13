На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сборной России назвали двух вратарей, которые следующими уедут в Европу

Тренер сборной России Кафанов назвал кандидатов на переход в топ-клубы Европы
Главный тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Александр Максименко и Станислав Агкацев могут стать следующими российскими голкиперами, которые продолжат карьеру в ведущих европейских клубах, передает «РБ Спорт».

«Если это произойдет в ближайшее время, то это Максименко и Агкацев. У них есть все качества для игры в хороших европейских командах», — заявил Кафанов.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее более 70 футболистов выступили за отстранение Израиля.

