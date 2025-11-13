«Выпендривался»: легенда ЦСКА объяснил уход Станковича из «Спартака»

Легенда ЦСКА Пономарев об уходе Станковича: он нервировал весь коллектив

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что уход Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» является положительным решением для московского клуба, передает РИА Новости.

«Уход Деяна Станковича — это очень здорово для «Спартака». Потому что он нервировал весь коллектив, а ребята-то в команде собраны неплохие», — заявил Пономарев. Он добавил, что ветераны клуба, включая Анзора Кавазашвили, поддерживают это решение.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее Денис Глушаков выдвинул свою кандидатуру на пост тренера «Спартака».