«Хуже не будет»: Глушаков выдвинул свою кандидатуру на пост тренера «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в шутливой форме предложил свою кандидатуру на пост главного тренера московского клуба, передает RT.

«Легко возглавлю. Макеев, если мы с тобой зайдем — хуже не будет. Мы им фишечки расставим, покажем, как все двигается», — заявил Глушаков. Он добавил, что они с Макеевым смогут разложить все игровые схемы «по полочкам», сравнив процесс с организацией игры в бане.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее Глушаков назвал кандидата на пост тренера «Спартака».