Легенда ЦСКА: Станкович уважает «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался об эмоциональности бывшего тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, заявив, что сербский специалист уважает команду, передает Legalbet.

«Такой эмоциональный человек, и мне это видно на поле, сколько он эмоций и энергии тратит. Он очень уважает «Спартак» как большой клуб, большую команду. И не сомневаюсь, что Деян эмоционально привязан к команде», — сказал Тошич.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Спартака».