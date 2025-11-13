На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, в каком случае Романов может стать главным тренером «Спартака»

Экс-игрок Деменко: при удачной игре «Спартака» клуб даст шанс Романову
Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов может избавиться от приставки «и.о.», если красно-белые хорошо проведут оставшиеся до зимней паузы три матча в чемпионате. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист столичной команды Максим Деменко.

«Если «Спартак» удачно сыграет в предстоящих матчах, я абсолютно уверен, что Романову дадут шанс. Скажут: не надо ничего менять, пусть готовит команду. В зимний период руководители могут спокойно никого не искать.

Но возможно и другое: он останется в клубе, если команда себя хорошо проявит, но все равно будут искать нового тренера», — допустил Деменко.

Романов временно возглавил команду 11 ноября после отставки Деяна Станковича. Под руководством серба команда после 15 туров набрала 25 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Она на восемь баллов отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.

Именно дерби с армейцами станет для Романова дебютным во главе «Спартака». Эта игра состоится 22 ноября. Кроме того, до зимней паузы москвичам предстоит встретиться с командой-сенсацией сезона — «Балтикой». Завершит осеннюю часть турнира для красно-белых дерби с «Динамо».

Ранее «Спартак» наказали из-за уволенного Станковича.

Футбол. Чемпионат России
