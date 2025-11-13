Журналист из Сербии рассказал, как в стране отреагировали на увольнение Станковича

Журналист сербского издания Mozzart Sport Деян Станкович в комментарии для Legalbet поделился реакцией в стране на увольнение своего полного тезки с поста главного тренера московского «Спартака».

«В Сербии отставка Станковича не вызвала такого бурного ажиотажа, как в России, потому что уже где-то на протяжении месяца из России появлялись новости о возможном увольнении Деяна. Мы пристально следим за тем, что происходит в чемпионате России, потому что там играет много сербских футболистов, работают сербские специалисты. Но скажу честно, в Сербии не ожидали отставки Станковича прямо сейчас, в такой момент. Но думаю, что все чувствовали давление, которое на него оказывалось», — рассказал Станкович.

Журналист подчеркнул, что отсутствие бурной реакции связано с тем, что сам факт предстоящего ухода Станковича с поста главного тренера красно-белых ни у кого уже давно не вызывал сомнений.

«Спартак» занимает после первого круга Российской премьер-лиги шестое место, на восемь очков отставая от занимающих первую и вторую позиции «Краснодара» и ЦСКА. Станкович был уволен после четырех побед в пяти последних матчах чемпионата и Кубка. При этом до зимнего перерыва команде предстоит провести еще четыре встречи.

