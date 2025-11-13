На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист из Сербии рассказал, как в стране отреагировали на увольнение Станковича

Журналист Станкович: в Сербии давно ждали отставки Станковича из «Спартака»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист сербского издания Mozzart Sport Деян Станкович в комментарии для Legalbet поделился реакцией в стране на увольнение своего полного тезки с поста главного тренера московского «Спартака».

«В Сербии отставка Станковича не вызвала такого бурного ажиотажа, как в России, потому что уже где-то на протяжении месяца из России появлялись новости о возможном увольнении Деяна. Мы пристально следим за тем, что происходит в чемпионате России, потому что там играет много сербских футболистов, работают сербские специалисты. Но скажу честно, в Сербии не ожидали отставки Станковича прямо сейчас, в такой момент. Но думаю, что все чувствовали давление, которое на него оказывалось», — рассказал Станкович.

Журналист подчеркнул, что отсутствие бурной реакции связано с тем, что сам факт предстоящего ухода Станковича с поста главного тренера красно-белых ни у кого уже давно не вызывал сомнений.

«Спартак» занимает после первого круга Российской премьер-лиги шестое место, на восемь очков отставая от занимающих первую и вторую позиции «Краснодара» и ЦСКА. Станкович был уволен после четырех побед в пяти последних матчах чемпионата и Кубка. При этом до зимнего перерыва команде предстоит провести еще четыре встречи.

Ранее была названа причина, из-за которой сборная России не смогла обыграть Перу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами