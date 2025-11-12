«Локомотив» обыграл «Спартак»

Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве, завершилась с результатом 6:3. В составе ярославской команды голами отметились Павел Красковский, Мартин Гернат, который оформил дубль, Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. За «Спартак» в этом матче шайбы забросили Люк Локхарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов.

Ярославская команда выиграла шесть матчей из последних семи. «Локомотив» вновь вернулся на первое место Западной конференции КХЛ, в активе команды 38 баллов. Столичный клуб проиграл два матча из последних трех, команда идет на шестом месте «Запада» с 29 очками.

«Локомотив» в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ сразится с «Барысом» из Астаны 15 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Спартак» на день раньше сыграет с череповецкой «Северсталью», начало матча — 19:30 мск.

