На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пиво мужик, Америка мужик, кефир мужик»: китайский клуб пошутил над составом сборной России

«Шанхай Драконы» пошутили над составом сборной России по футболу
true
true
true
close
Telegram-канал Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские Драконы» в своем Telegram-канале пошутил над составом сборной России по футболу.

Пресс-служба опубликовала картинку, где фамилии футболистов были заменены. К примеру, были указаны следующие варианты «пиво мужик», «Америка мужик», «кефир мужик».

«Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер! Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?» — указано в сообщении.

12 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Перу. Игра, которая состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. Команда уже объявила стартовый состав.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин назвал идеальных соперников для сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами