«Пиво мужик, Америка мужик, кефир мужик»: китайский клуб пошутил над составом сборной России

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские Драконы» в своем Telegram-канале пошутил над составом сборной России по футболу.

Пресс-служба опубликовала картинку, где фамилии футболистов были заменены. К примеру, были указаны следующие варианты «пиво мужик», «Америка мужик», «кефир мужик».

«Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер! Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?» — указано в сообщении.

12 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Перу. Игра, которая состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. Команда уже объявила стартовый состав.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин назвал идеальных соперников для сборной России.