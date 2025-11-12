Кержаков может сравняться с Дзюбой по голам за сборную России

Александр Кержаков, завершивший карьеру еще в 2016 году, может вновь возглавить список лучших бомбардиров сборной России, сравнявшись по этому показателю с Артемом Дзюбой. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. Вскоре в Международную федерацию футбола (ФИФА) должно поступить официальное обращение, по итогам которого гол перепишут на Кержакова. В таком случае и на счету Кержакова, и на счету Дзюбы будет по 31 оформленному голу.

«Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать. <...> Классно, если бы мне вернули этот гол за сборную России и мы с Дзюбой бы опять поравнялись. Не знаю, будет ли у Артема еще один шанс вырваться вперед, но сама ситуация прикольная», — заявил Кержаков.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности.

