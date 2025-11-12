Карпин назвал идеальных соперников для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, каких соперников для национальной команды он считает идеальными. Его слова приводит Sport24.

«Кто идеальный соперник для сборной России? Их много — топ-10 рейтинга ФИФА. Не знаю, кто сейчас там, но Испания, Франция, Аргентина, Бразилия — точно да», — заявил он.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

12 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Перу. Игра, которая состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сборная России назвала состав на матч с Перу.