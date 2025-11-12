Названы претенденты на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Динамо», чемпион Белоруссии во главе брестского «Динамо» Марцел Личка является наиболее вероятным кандидатом на освободившийся пост главного тренера «Спартака». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-футболист красно-белых Максим Деменко.

«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов — уверен, что это все-таки временное решение. Возможно, если сейчас команда каким-то образом три матча сыграет очень удачно, решат ничего не менять. Но «Спартак», определенно, ведет переговоры с тренерами.

Я слышал, что более пристальное внимание приковано к Личке. Он хорошо работал в «Динамо», им и до чемпионства немного не хватило, и третье место занимали. Что касается российских специалистов, может быть, пригласят Станислава Черчесова или Сергея Юрана — бывших футболистов «Спартака». Не знаю, как на это отреагируют, но, возможно, и Валерий Карпин придет. Да, он сейчас работает в «Динамо», для него там создали условия. Но на сегодняшний день «Спартак» остается топ-клубом с хорошим финансовым положением.

Конечно, вряд ли Валерий Георгиевич сам уйдет из «Динамо». На мой взгляд, главным кандидатом является Личка, на второе место я бы поставил Юрана. Ну и, вероятно, если Станислава Саламовича позовут в «Спартак», он сможет договориться с руководством «Ахмата», — считает Деменко.

Накануне стало известно, что «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

