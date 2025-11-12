На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы претенденты на пост главного тренера «Спартака»

Экс-игрок Деменко считает Личку главным кандидатом на пост наставника «Спартака»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо», чемпион Белоруссии во главе брестского «Динамо» Марцел Личка является наиболее вероятным кандидатом на освободившийся пост главного тренера «Спартака». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-футболист красно-белых Максим Деменко.

«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов — уверен, что это все-таки временное решение. Возможно, если сейчас команда каким-то образом три матча сыграет очень удачно, решат ничего не менять. Но «Спартак», определенно, ведет переговоры с тренерами.

Я слышал, что более пристальное внимание приковано к Личке. Он хорошо работал в «Динамо», им и до чемпионства немного не хватило, и третье место занимали. Что касается российских специалистов, может быть, пригласят Станислава Черчесова или Сергея Юрана — бывших футболистов «Спартака». Не знаю, как на это отреагируют, но, возможно, и Валерий Карпин придет. Да, он сейчас работает в «Динамо», для него там создали условия. Но на сегодняшний день «Спартак» остается топ-клубом с хорошим финансовым положением.

Конечно, вряд ли Валерий Георгиевич сам уйдет из «Динамо». На мой взгляд, главным кандидатом является Личка, на второе место я бы поставил Юрана. Ну и, вероятно, если Станислава Саламовича позовут в «Спартак», он сможет договориться с руководством «Ахмата», — считает Деменко.

Накануне стало известно, что «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал спортивного директора «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами