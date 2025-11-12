Российский тренер рассказал, будет ли «Локомотив» бороться за победу в РПЛ

Тренер Билялетдинов считает, что «Локомотив» будет бороться за победу в РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московский «Локомотив» будет бороться за победу в Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» будет бороться за победу в чемпионате. Амбициозные ребята становятся старше, они накапливают опыт, набирают силы, они еще будут матереть. Важно не потерять игроков. Новые футболисты будут терять время на притирку. Но футбольная жизнь коротка, смена клубов естественна. У «Локомотива» более твердое основание, если сравнивать с другими. Он более твердо стоит на отечественных игроках. Игроки «Локо» еще в достаточно молодом возрасте. Даже Баринов еще долго будет находится в золотом возрасте», — сказал Билялетдинов.

9 ноября «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Локомотива».

Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко после фола Фахда Муфи против Дмитрия Баринова.

Судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» и показал красную карточку Анри Чичинадзе, но после просмотра VAR отменил свое решение. Второй гол Комличенко был отменен из-за положения вне игры, а главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов получил красную карточку за споры с судьей.

