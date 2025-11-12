«Это нонсенс»: легенда ЦСКА раскритиковал спортивного директора «Спартака»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» раскритиковал спортивного директора столичного «Спартака» Франсиса Кахигао за то, что он не рассматривает россиян на пост главного тренера красно-белых.

«Кахигао пригласили в Россию, клуб платит деньги, а ты берешь и ставишь запрет на российских тренеров. Получается, Европа наложила санкции против России, а ты приехал из Европы и санкции наложил на наших тренеров. Это нормально или нет?! Какое ты имеешь право?! Тебе здесь дали работу. Я не понимаю, как такое происходит в России. Я не против, чтобы были иностранные тренеры, но зачем банить россиян? Нонсенс, если честно.

Если говорить про то, кто из россиян может возглавить «Спартак», то вспоминается история, как Николай Старостин готовил к работе в команде Олега Романцева. Сначала Романцев работал в «Красной Пресне», потом Старостин перевел его в «Спартак» (Орджоникидзе), а потом забрал его в «Спартак». Старостин воспитывал тренера под себя. Почему сейчас клуб этим не занимается?! Где схема развития клуба? Ну должна же быть идея. Должна быть выстроена схема, где все должны работать в унисон. Надо объединяться одной целью», — сказал Масалитин.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года по ноябрь 2025 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее Масалитин заявил, что сейчас не стоило увольнять Станковича из команды.