Черчесов предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов на телеканале «Россия 24» предложил распространить действие лимита на иностранных специалистов в тренерских штабах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы говорим про лимит футболистов, ну, может быть, надо сделать лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне», — заявил Черчесов .

Он также отметил, что вопрос карьерного роста местных специалистов особенно остро стоит, когда иностранцами являются не только главный тренер, но и спортивный директор, его заместитель и главный скаут .

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Зарема Салихова поблагодарила Станковича за недопуск в «Спартак» Карпина и Черчесова.