Соболенко установила рекорд по заработанным за сезон призовым

Соболенко возглавила мировой рейтинг с рекордными призовыми за сезон
Jaimi Joy/Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко установила новый рекорд по размеру призовых за один сезон.

В 2025 году спортсменка заработала 15 008 519 долларов, что почти на три миллиона превышает предыдущее достижение американки Серены Уильямс, составлявшее 12 385 572 доллара с 2013 года. Общий объем призовых за карьеру Соболенко теперь превышает 45 миллионов долларов.

Соболенко завершила год на первой позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

8 ноября Соболенко не сдержала слез после поражения на Итоговом турнире WTA.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

Ранее казахстанская теннисистка отказалась от фото с главой WTA после победы на Итоговом турнире.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
