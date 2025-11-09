На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстанская теннисистка отказалась от фото с главой WTA после победы на Итоговом турнире

Рыбакина отказалась делать фото с главой WTA после победы на итоговом турнире
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась от совместной фотографии с гендиректором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей Арчер после победы на Итоговом турнире.

Во время церемонии награждения представительница Казахстана не стала позировать с главой ассоциации. Стоит отметить, что WTA продолжает расследование в отношении тренера Стефано Вукова, который работал с Рыбакиной.

Встреча, которая длилась 1 час 48 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:0). Рыбакина выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Соболенко пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница десяти турниров WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере выиграла Итоговый турнир.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

Ранее Соболенко выругалась после поражения на Итоговом турнире.

Летние виды спорта
