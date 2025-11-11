Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Спартака»

Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после ухода из клуба Деяна Станковича, сообщает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«Воспитанник спартаковской школы с июня 2022 года возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича. 47-летний специалист будет руководить тренировочным процессом «Спартака», — говорится в сообщении.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба.