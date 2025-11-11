Футболист «Спартака» назвал самый популярный клуб России

Защитник московского «Спартака» и сборной Камеруна Кристофер Ву заявил, что «Спартак» является самым популярным клубом России, передает Legalbet.

«Как только я перешёл в «Спартак», понял, что это самый большой и популярный клуб России. Поэтому не знаю, почему в этом вопросе есть какая-то дискуссия», — сказал Ву.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА. Встреча состоится 22 ноября. Команды выйдут на поле в 16.45 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

