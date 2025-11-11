Юран заявил, что знает, как добиться результата со «Спартаком»

Российский тренер Сергей Юран заявил, что готов возглавить московский «Спартак» после ухода из клуба Деяна Станковича, передает «Матч ТВ».

«Я много лет проработал, опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом — возглавить «Спартак», — сказал Юран.

1 ноября 2025 года Юран рассказал, что вернулся из Турции в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

Согласно официальному заявлению, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Юран попрощался с футболистами еще в воскресенье, сообщив им о необходимости искать новые клубы из-за сложной финансовой ситуации в команде.

Причиной ухода стал открытый конфликт с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Тренер с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Юран возглавлял команду с июля 2025 года, но был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции.

Ранее Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба.